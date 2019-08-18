В Молдове хотят лишить экс-президентов части привилегий

Таким образом в молдавской госканцелярии рассчитывают оптимизировать расходы

Бывшие президенты Молдовы - Мирча Снегур, Петр Лучинский, Владимир Воронин и Николае Тимофти - могут лишиться части своих привилегий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

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Отмечается, что госканцелярия Молдовы подготовила соответствующие изменения в законодательство. Таким образом в госканцелярии рассчитывают оптимизировать расходы.

По расчетам ведомства, благодаря поправкам бюджет сэкономит полмиллиона леев в год (28,5 тысяч долларов).

В настоящее время бывшие президенты пользуются государственными автомобилями. В распоряжении Тимофти Mercedes 220 2014 года выпуска, а Снегур и Лучинский ездят на авто марки Skoda Octavia 2003 года. Воронин отказался от государственной машины.

Госканцелярия предлагает, чтобы экс-президенты могли вызвать автомобиль в случае необходимости, а не иметь его в распоряжении постоянно.

К тому же, в ведомстве считают, что нужно полностью отказаться от кабинета и помощника для бывших президентов.

Остальные привилегии - пенсия, бесплатная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, дипломатический иммунитет и обеспечение безопасности - у экс-президентов останутся.