Израиль получил последнюю часть архива рукописей Франца Кафки

Рукописи будут оцифрованы к концу года, после чего станут доступны для общественности.

Национальная библиотека Израиля получила последнюю часть рукописей чешского писателя еврейского происхождения Франца Кафки.

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Как сообщает «Радио Свобода», библиотека получила три черновых варианта рассказа Кафки «Свадебные приготовления в деревне», сотни личных писем друзьям, тетрадь, в которой он практиковал иврит, дорожные журналы и рисунки. Часть этих материалов не была опубликована.

Представители библиотеки заявили, что рукописи будут оцифрованы к концу года, после чего станут доступны для общественности.

Произведения Кафки хранились у двух сестер, которые утверждали, что унаследовали архив от своей матери Эстер Гофф. Последняя работала секретарем у друга и биографа писателя, Макса Брода.

Кафка завещал свои рукописи Броду с поручением сжечь их, однако Брод этого не сделал.

Архив несколько десятилетий хранился в сейфе швейцарского банка. В 2008 году сестры начали судебный процесс, пытаясь доказать, что рукописи принадлежат им. Весной этого года швейцарский суд постановил, что документы следует передать Израилю.

Франц Кафка (1883-1924) – один из самых влиятельных немецкоязычных писателей начала ХХ века, классик модернизма. При этом, его произведения запрещались нацистским и советским режимами.

Напомним, в 2017 году в немецком городе Кассель построен Парфенон из книг, которые запрещала цензура в разных странах.