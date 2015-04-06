The Los Angeles Times: Относительное благосостояние среднего класса в России ухудшается

Кэрол Уильямс в статье под названием «Относительное благосостояние среднего класса в России ухудшается», опубликованной в американской газете The Los Angeles Times, пишет о том, как изменилась жизнь среднего класса в России за последний год.

По изможденному виду и желтоватому цвету лица можно догадаться, что Андрей Миллер серьезно болен. Он сидит у входа в рентгенологическое отделение тверской областной больницы, сжимая в руках, покрытых татуировками, тоненький кусочек бумаги – направление, хватаясь за него, как за спасительную соломинку.

42-летний сварщик не может работать с Нового года, поскольку у него легочное заболевание, которое осложняет дыхание, затуманивает зрение и ослабляет его до такой степени, что он едва может передвигаться от стула к стулу.

Пока он был на больничном, покупательная способность его зарплаты в 20 тыс. рублей, продолжала падать; теперь он получает около 330 долл. в месяц, а это вдвое меньше, чем год назад. Его жена находится в декретном отпуске, и когда снова выйдет на свою работу в детском саду, будет зарабатывать дополнительно 100 долл. в месяц. Но внезапный экономический спад в России пока не позволяет им удовлетворять потребности их четырех детей.

«Девочки – подростки», – говорит Миллер о двух своих старших дочерях, и его охватывает чувство паники, когда он думает о шатком финансовом положении своей семьи. «Им нужно все – пальто, сапоги, деньги, чтобы пойти куда-то с друзьями. А мы теперь радуемся, если можем хотя бы купить достаточно еды».

Миллер провел 12 часов в поездах и автобусах, чтобы добраться до того места, где ему назначили рентгеноскопию, из города Бологое, которое находится в 250 км от Твери и примерно на полпути между Москвой и Санкт-Петербургом. По его словам, в главной больнице его родного города нет оборудования, необходимого для того, чтобы диагностировать его проблемы с дыханием, и из-за сокращения загородных транспортных перевозок дорога до Твери, и так занимавшая целый день, превратилась в дорогостоящую двухдневную поездку.

Как и многие россияне, которые достигли уровня зарождающегося среднего класса в последние годы, Миллер наблюдает за тем, как исчезает его относительное благополучие. Падение мировых цен на нефть с прошлого лета и санкции, введенные Западом в отношении России за аннексию украинской территории в прошлом году, пагубно сказались на государственном бюджете, половина поступлений в который зависит от экспорта нефти и газа.

В случае с Миллером, которому до сих пор не поставили диагноз, прогрессирующая болезнь указывает на бедственное положение, в котором оказались практически все, кроме богатых россиян. Многие жители провинциальных городов, таких как Тверь, похоже, готовы переждать трудные времена благодаря националистической эйфории, вызванной дерзким поведением президента Владимира Путина по отношению к старым соперникам по холодной войне. Но таких, как Миллер, которые столкнулись с неожиданными расходами, преследует ощущение, что они никогда не смогут восстановить скромную экономическую стабильность, к которой они уже привыкли.

Страх перед будущим растет в российских провинциях, хотя возмущение, вызванное снижением условий жизни, кажется, остается под контролем. Многие россияне с готовностью соглашаются с сообщениями государственных СМИ, которые в их бедах винят Саудовскую Аравию и США, между которыми якобы существует тайный сговор – они хотят сдержать цены на нефть и разорить Россию.

Уровень жизни в Москве был затронут в меньшей степени из-за концентрации в столице обеспеченных правительственных чиновников и «капитанов промышленности». Упадок более ощутим в провинциях.

Средний уровень дохода российских рабочих за последний год сократился, в то время как увольнение большого количества госслужащих постепенно привело к увеличению уровня безработицы. Хотя этот уровень все еще ниже, чем в большинстве европейских стран, составляя 5,5%, нищета распространяется среди тех, кому труднее всех с ней справиться.

Независимые экономисты, как российские, так и зарубежные, с момента распада СССР в 1991 г. неоднократно предупреждали о том, что страна должна диверсифицировать свою экономику, избавившись от зависимости от продажи нефти и газа. Это слишком поздно поняли, и то не до конца, в стране, где развитию частного бизнеса мешает коррупция, непонятно кто получает право собственности, а доступ к финансированию зависит скорее от политических связей, чем от способности заемщика вернуть деньги.

Призывы вкладывать деньги, полученные от продажи товаров, в транспортную сферу, технологии, производство, а также поддерживать малый бизнес игнорировались в ущерб экономике.

Составители бюджета в Кремле рассчитывали, что цены на нефть составят, по меньшей мере, 70 долл. за баррель в 2015 г., и это привело к нехватке средств в казне для раздачи политическим союзникам в провинциях. В прошлом году российские регионы получили на 70 млрд. долл. больше московских субсидий, чем они заплатили в федеральную казну. В этом году местные и региональные органы власти и государственные предприятия пытаются выполнить указания Кремля и сократить бюджет на 10% по всем направлениям, за исключением расходов на оборону и некоторых социальных выплат, в частности в сфере здравоохранения, а также пенсий.

В марте министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что резкое падение цен на нефть лишит государственную казну, по меньшей мере, 180 млрд. долл. в этом году, из-за чего правительство вынуждено продолжать брать деньги из суверенного фонда благосостояния и опустошать валютные резервы. В прошлом году правительство потратило 88 млрд. долл., чтобы сохранить ликвидность банков и поддержать рубль, чтобы его стоимость не уменьшилась еще больше, сообщил Минфин.

Бывший министр финансов Алексей Кудрин предупредил в конце марта, что Россию ждет экономическая стагнация, которая продлится как минимум до 2018 г., и призвал Путина воспользоваться своей огромной популярностью – его поддерживают более 80% россиян, по данным опросов, проведенных организациями, приближенными к Кремлю, – для проведения дорогостоящих и болезненных структурных реформ.

Кудрин заслужил уважение своих зарубежных коллег за 11 лет пребывания на посту главного планировщика Кремля в сфере экономики. Он подал в отставку в 2011 г. в знак протеста против плана модернизации в сфере обороны, согласно которому военные расходы должны были увеличиться на 44% до 2016 г.

Из-за того, что уровень инфляции за последний год вырос до 15%, доход среднестатистической русской семьи сократился до 31 200 рублей, или около 500 долл. в месяц, согласно статистическим данным, опубликованным Министерством экономического развития в марте. Это означает, что по сравнению с прошлым годом средняя заработная плата в рублях сократилась на 8%, и на 50% в долларовом выражении.

Расходы на еду по прогнозам будут составлять не менее половины расходов российских семей до конца этого года, как сообщил в прошлом месяце деловая газета «Ведомости».

Тем временем Миллер беспокоится, что его уволят с военно-промышленного завода в Бологом, несмотря на сообщения, что бюджетные сокращения не коснуться оборонных предприятий. Даже если он продолжит получать пособие по нетрудоспособности, его семья уже дошла до предела в урезании своего семейного бюджета.

Сейчас, чтобы добираться каждые две недели до больницы, казалось бы, незначительную сумму на транспортные расходы ему приходится одалживать у родственников, у которых дела обстоят не намного лучше, смущенно объясняет Миллер.

В этот раз ему повезло, как он считает. Добрые медсестры нашли для него свободную койку в больнице, на которой он может переночевать, так как пропустил последний автобус, с которого должно было начаться его 12-часовое путешествие домой.