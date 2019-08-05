В Сирии обстреляли российскую авиабазу

В результате обстрела нанесен значительный материальный урон.

В Сирии в понедельник, 5 августа, из минометных установок были обстреляны окрестности авиабазы Хмеймим, где дислоцирована российская военная группировка.

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Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийский военный источник.

Огонь был открыт в 15:30 по московскому времени. В результате обстрела есть погибшие и нанесен значительный материальный урон.

Агентство не приводит других подробностей и не сообщает о пострадавших в рядах российских военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, в Сирии утром и вечером 6 мая была обстреляна авиабаза Хмеймим. По данным российских военных, огонь велся с восточного направления, из района населенного пункта Завия, который расположен в Идлибской зоне деэскалации и контролируется салафитами из "Хайат Тахрир аш-Шам".