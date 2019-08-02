The Atlantic: Количество людей на Земле прекратит расти через 80 лет

Африка станет самым населенным континентом, ислам – самой распространенной религией, а количество пожилых людей сильно возрастет.

С тех пор, как люди существуют на планете Земля, их ряды пополнялись чрезвычайно медленно. В 10-м тысячелетии до нашей эры в мире проживало лишь 4 миллиона представителей вида. Когда прошло 10 тысяч лет, эта цифра выросла до 190 миллионов. Даже в 1800 году общее количество населения планеты не дотягивало до миллиарда.

Но потом произошел невероятный скачок. Он стал возможен благодаря прорывам в развитии медицины, санитарии и производства продуктов питания. В 1900 году на Земле жили уже 1,65 миллиарда человек, а к 2000 году население перевалило за 6 миллиардов. Прошло всего лишь 20 лет, как глобальная популяция увеличилась до 7,7 миллиарда, — пишет The Atlantic.

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Но очень скоро (по крайней мере в контексте человеческой истории) население Земли прекратит расти. Опираясь на последние цифры ООН, демографы считают, что это произойдет примерно в 2100 году. К тому времени количество людей на планете будет составлять примерно 11 миллиардов.

Человечество уже переживало сокращение населения. Считается, что «черная смерть» убила около 200 миллионов людей. Но в этот раз все произойдет иначе.

«В прошлом, когда популяция сокращалась, это происходило потому, что многие люди умирали», - пояснил экономист UC San Diego Том Вогл.

Но в этот раз это произойдет в результате того, что люди будут рожать меньше детей. Это следствие роста доходов и уровня образования среди женщин и в бедных странах. В предсказаниях всегда есть некоторая неопределенность. Но Вогл уверяет, что прогнозы относительно населения обычно «менее точны», чем другие социально-экономические оценки. Все потому, что исследователи уже знают точно, сколько людей живет на свете сейчас и каков их возраст. Поэтому с определенной уверенностью они могут сказать, какое количество детей родится в следующие несколько десятилетий.

Даже если уровень рождаемости так или иначе будет отличаться от прогнозируемого, по словам Вогла, это все равно «не изменит тот факт, что в следующие 100 лет население планеты достигнет своего пика». Исходя из ожиданий относительно количества людей за 80 лет, можно сказать и о широких демографических сдвигах, которые произойдут.

«Во времена, когда мировая популяция стабилизируется, Африка станет крупнейшим в мире регионом в измерении населения. Ислам станет самой распространенной религией», - добавил эксперт.

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Важно то, что население Земли в целом станет старше. Данные ООН свидетельствуют, что за восемь десятилетий с 2020 до 2100 года количество людей в возрасте от 80 лет и старше увеличится с 146 миллионов до 881 миллиона человек. При этом за аналогичный период средний возраст людей на планете тоже увеличится с 31 до 42 лет.

Если такие изменения в качествах населения состоятся в рамках одной страны, по словам Вогла, обычно это «влечет большие проблемы для политики». По такому сценарию, работоспособным людям приходится обеспечивать пенсионеров, которых становится все больше. И делать это приходится как на общественном уровне в форме наполнения пенсионных программ и фондов, так и на уровне домохозяйств. Поскольку пожилым людям нужен уход со стороны младших членов семьи.

«Когда такое произойдет на глобальном уровне, это будет означать, что пенсионный кризис начнется независимо во многих странах и на разных этапах этого глобального пути», - сказал Вогл.

И поскольку каждая страна столкнется с этой проблемой, иммиграция, которая приносит молодых трудоспособных людей из стран с меньшим количеством старшего населения, может замедлить динамику старения. Но современная политика свидетельствует о том, что иммиграцию не просто принять. Менее сомнительные способы для стран смягчить проблему старения включают увеличение экономик (так появится больше денег для обращения и выплат), а также создание больших возможностей для женщин на рынке труда. Это тоже может изменить соотношение между пенсионерами и теми, кто работает.

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Тенденции в популяции на протяжении текущего века также изменят текстуру семейной жизни. С падением рождаемости в разных уголках мира семьи будут становиться меньше. Это означает, что у детей чаще не будет братьев или сестер, а родители смогут инвестировать больше своих ресурсов и внимания в каждого ребенка. К примеру, платить больше, чтобы отправить дочь или сына в лучшую школу.

«Культура движется в направлении того, что семьи станут больше «атомными», а не широкими. В Африке, например, существуют расширенные системы семьи, где люди живут вместе с двоюродными братьями и сестрами или с более дальними родственниками», - пояснил профессор социологии Университета Корнелла Парфаит Елоунду-Енейджи, добавив, что такая модель уступит место меньшим формам семьи.

Это будет иметь различные последствия. Например, эмоциональные, потому что без большого количества родственников людям будет трудно найти семейную поддержку. Будут и финансовые изменения. Широкие семьи эффективны в распределении финансовых обязательств. Потому что родственники могут помогать друг другу.

«Когда семьи сократятся, придется подумать над определенным измерением экономического благосостояния: как мы справляемся с рисками?» - сказал эксперт.