В Якутии произошло землетрясение силой более 6 баллов
19:21, 04 апреля 2015Мир
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Сведения о разрушениях не поступали.
В Якутии произошло ощутимое землетрясение / ТСН
В Якутской области произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Об этом сообщае Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, в субботу, 4 апреля, передает телеканал "Дождь".
Эпицентр землетрясения находится в 640 километрах от Якутска. Очаг толчков залегал на глубине 10 километров.
Читайте такжеНа Филиппинах появится новая система раннего предупреждения о землетрясенияхСведений о разрушениях не поступало.
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