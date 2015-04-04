В Якутии произошло землетрясение силой более 6 баллов

В Якутской области произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Об этом сообщае Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, в субботу, 4 апреля, передает телеканал "Дождь".

Эпицентр землетрясения находится в 640 километрах от Якутска. Очаг толчков залегал на глубине 10 километров.

Читайте такжеНа Филиппинах появится новая система раннего предупреждения о землетрясенияхСведений о разрушениях не поступало.