Bloomberg: Многообещающее соглашение с Ираном

Об этом говорится в редакционной статье под названием «Многообещающее соглашение с Ираном», опубликованной на сайте Bloomberg.com

Даже за несколько часов до того, как представители США, Европейского Союза и Ирана начали переговоры в четверг в Швейцарии, ставки делались на то, что в перспективе может быть лишь размытый план по продолжению обсуждений.

Вместо этого, возник широкий набор параметров для ограничения ядерной программы Ирана с определенным количеством целей и рекомендаций для проверки и облегчения санкций.

Важно помнить о трех вещах, прежде чем оценивать то, что расхваливал президент США Барак Обама, называя «историческим взаимопониманием с Ираном»: во-первых, это не только между США и Ираном, но и другими четырьмя постоянными членами Совета безопасности Организации Объединенных Наций и Германии. Во-вторых, это пока не «завершенная сделка», на что указывает ее размытое название («Параметры для совместного комплексного плана действий в отношении ядерной программы Исламской Республики Иран»). В-третьих, в этом соглашении содержится много различных «если» и «будет определено дополнительно» – в том, что касается темпов облегчения санкций, масштабов расследования возможных военных составляющих ядерной программы Ирана, и так далее.

Несмотря на все это, масштабы и сила данного соглашения многообещающие. Конгресс должен воздержаться от принятия каких-либо законов, предусматривающих дополнительные санкции или разрешение на переговоры, иначе ему придется искать способ, как связать руки президенту.

Для многих противников переговоров с Ираном в Конгрессе США – не говоря уже о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху – наиболее важным вопросом остается необходимость лишить Иран возможности обогащать уран. Тем не менее, десятки лет дипломатических переговоров и постепенное ужесточение санкций не помогли добиться такого результата, который не могла бы гарантировать даже дорогостоящая и кровавая военная кампания.

В теории, по крайней мере, это соглашение существенно снижает риск того, что Иран будет тайно приобретать ядерное оружие. Также существенно уменьшиться количество центрифуг для обогащения урана, как и количество запасов в Иране. Некоторые из наиболее проблемных ядерных объектов будут демонтированы или переориентированы. Кроме того, соглашение ограничивает развитие ядерных технологий и предполагает введение режима контроля и инспекций, которые в некоторых случаях будут продолжаться в течение 25 лет.

Конечным результатом этих положений, по словам Обамы, должно стать продление «прорыва» Ирана – количество времени, которое требуется для того, чтобы получить достаточно расщепляющихся материалов для ядерного оружия – с двух-трех месяцев до года.

Конечно, за такими аккуратными оценками скрывается множество колких деталей, над которыми нужно будет еще поработать в течение ближайших 90 дней. (Срок действия временного соглашения, предусматривающего замораживание иранской ядерной программы, истекает 30 июня). Например, какими должны быть временные рамки демонтажа части ядерной инфраструктуры Ирана? Когда и как именно будет происходить облегчение санкций? Какие положения предусматривают возможный возврат санкций, если Иран откажется от выполнения своих обязательств?

На подобные вопросы может помочь ответить Конгресс путем проведения слушаний и консультаций, а также принятие резолюций для поддержки или неодобрения. Члены Конгресса имеют полное право, и даже обязательство, указывать на какие-либо недостатки, которые они найдут в этом предварительном договоре. Они также должны предложить реалистичную альтернативу, с помощью которой за ту же или меньшую цену можно достичь тех же целей.