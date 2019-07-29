Туриста из Украины убили на популярном маршруте в ЮАР

Одного из вероятных убийц, у которого нашли вещи из рюкзака украинца, схватили.

44-летнего гражданина Украины убили грабители, чтобы забрать его рюкзак с вещами. Как сообщают южноафриканские СМИ, мужчину звали Иван Иванов. Он остановился в гостевом доме в местечке Хаут Бей в пригороде Кейптауна.

Как сообщает сайт News24.com украинец отправился на прогулку в Ист Форт. Его предупредили, что опасно ходить в этой местности самому, хоть она в целом считается безопасной.

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Пресс-секретарь полиции Западной Капской провинции полковник Андре Траун сказал, что трое мужчин забрали рюкзак украинца с его личными вещами и скрылись. Члены стражи района схватили одного из нападавших. У 25-летнего мужчины обнаружили краденые вещи. Сегодня он предстанет перед судом Винберга.

Председатель группы Table Mountain Safety Action Group Андре ван Шалквик сказал сайту, что нападение произошло едва в 10 метрах от парковки в начале популярного маршрута в Ист Форт. Район не считался «горячей точкой». Это не первое нападение в Ист Форт, хотя преступлений здесь не наблюдалось «достаточно долго».