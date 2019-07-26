Трамп пригрозил наказать за "глупость" Макрона санкциями
22:52, 26 июля 2019Мир
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Он отметил, что Франция ввела цифровой налог на «прекрасные американские технологические компании», что имеет право делать только их родная страна - Соединенные Штаты.
REUTERS
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил французскому президенту Эммануэлю Макрону санкциями. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, санкции станут ответом на налог, который был введен французским государством в отношении цифровых компаний.
Он отметил, что Франция ввела цифровой налог на «прекрасные американские технологические компании», что имеет право делать только их родная страна - Соединенные Штаты.
В связи с этим, подчеркнул Трамп, США вскоре объявят об ответных мерах на «глупость Макрона».
«Я всегда говорил, что американское вино лучше французского», - подчеркнул Трамп.
До этого Франция ввела налог на цифровые сервисы по типу Facebook или Amazon в размере 3%.
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