Впервые с 2017 года противники независимости Каталонии преобладают над ее сторонниками

В частности, 48,3% каталонцев отвергают преобразования Каталонии в независимое государство, в то время как 44% поддержали бы этот вариант на референдуме.

Поддержка независимости Каталонии упала на 4 пункта и впервые с 2017 года количество сторонников отделения меньше числа тех, кто хочет остаться в составе Испании.

Таковы данные Центра исследований общественного мнения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету La Vanguardia.

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В частности, 48,3% каталонцев отвергают превращение Каталонии в независимое государство, в то время как 44% поддержали бы этот вариант на референдуме.

5,5% респондентов не знают ответа на этот вопрос и 2,1% не стали на него отвечать.

Опрос с участием 1500 человек проводился с 25 июня по 17 июля - после досрочных выборов и на фоне судебного процесса над организаторами референдума 1 октября 2017 года и инициаторами провозглашения независимости автономии.

Отмечается, что это первый с момента референдума о независимости опрос, который показал, что больше каталонцев против независимости, чем за нее. Еще в марте 48,4% опрошенных поддержали независимость и 44,1% - отвергли ее.