Каталония в годовщину провозглашения независимости выдвинула Мадриду требование

Председатель каталонского правительства выдвинул Мадриду требование оправдательного приговора для всех обвиняемых, которых в Барселоне считают политическими заключенными Мадрида.

Каталонское правительство в субботу, 27 октября, заявило, что не признает обвинительных приговоров политикам и активистам - лидерам каталонского движения за независимость.

"Мы не признаем ни одного приговора, который не будет оправдательным", - отметил глава каталонского правительства Жоаким (Ким) Торра, цитирует агентство dpa, передает DW.com.

Верховный суд Испании 25 октября принял решение о начале процесса против бывшего заместителя председателя каталонского правительства Уриола Жункераса и 17 лидеров движения за независимость региона по обвинению в восстании, призывах к мятежу и растрате государственных средств. Точная дата начала процесса пока неизвестна, СМИ пишут о начале следующего года.

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Торра выдвинул Мадриду требование оправдательного приговора для всех обвиняемых, которых в Барселоне считают политическими заключенными Мадрида. Он также потребовал, чтобы бывший премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон, который сейчас находится в изгнании в Бельгии, смог вернуться на родину. Жоаким Торра также предостерег Мадрид, что осуждение заключенных лидеров движения за независимость и бывших чиновников региона Каталония встретит решительным сопротивлением.

Тем временем Карлес Пучдемон объявил о создании новой партии под названием "Призыв", которая должна провести учредительное собрание в каталонском городе Манреса.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся запрещенный властями в Мадриде референдум о независимости от Испании. По данным каталонской власти, более 90 процентов лиц, которые приняли в нем участие, поддержали независимость региона. Правительство Испании объявило плебисцит незаконным. 27 октября 2017 года парламент Каталонии провозгласил независимость региона. Впоследствии центральное правительство распустило парламент и правительство Каталонии, ввело прямое управление регионом и назначило новые выборы в региональный парламент, состоявшиеся в декабре 2017 года. На них с незначительным перевесом победили сторонники независимости региона.