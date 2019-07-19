США заявили о сбитии иранского беспилотника в Ормузском проливе, Иран опровергает информацию

Штаты говорят, что дрон угрожал кораблю и экипажу.

Корабль Военно-Морских Сил США сбил иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Bloomberg.

Американский лидер настаивает, что дрон угрожал экипажу и кораблю. Трамп призвал другие страны защищать свои корабли в Персидском заливе.

Позже в Иране заявили, что у них нет информации о потере беспилотника. Соответствующее заявлене сделал министр иностранных дел страны Джавад Зариф, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства также опубликовал в своем Twitter-аккаунте изображение карты мира с выделенными силуэтами США и Ирана после заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что военный корабль ВМС США сбил иранский беспилотник. Этим изображением Зариф напомнил, что США расположены слишком далеко от Ормузского пролива, чтобы вмешиваться в ситуацию в регионе.

Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции, военно-политического формирования в Иране, объявили о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе к югу от острова Ларек.

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До этого, 20 июня появилась информация об уничтожении на юге Ирана американского БПЛА Global Hawk. В свою очередь в США заявили, что беспилотник был сбит над Ормузским проливом и он не находился в воздушном пространстве Ирана.

Отметим, что это произошло на фоне инцидента в оманском заливе 13 июня. Тогда атаке подверглись танкер Front Altair норвежской компании Frontline, а также танкер Kokuka Courageous, которым обладает японская транспортная компания Kunihana Sangyo.

В результате атаки вспыхнули пожары, а норвежское судно затонуло. На его борту находились 23 человека - в основном граждане Грузии, России и Филиппин. Они, как и около двух десятков моряков-филиппинцев, которые находились на борту японского судна, были спасены и эвакуированы.

В Японии и Норвегии уже официально подтвердили, что танкеры принадлежат компаниям этих стран. Правительства Соединенных Штатов и Великобритании считают Иран ответственным за нападения на танкеры в Оманском заливе. Перед атакой на танкеры, по информации СМИ, иранские военные якобы запустили ракету по американскому безпілотнику.