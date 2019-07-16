Евросоюз одобрил санкции против Турции

В ответ на намерения Турции продолжить разведку нефтяных и газовых месторождений у берегов Кипра в ЕС одобрили введение штрафных мер в отношении Анкары.

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 15 июля, приняли штрафные меры в ответ на действия Турции по разведке газовых и нефтяных залежей и бурению вблизи побережья Кипра.

В обнародованном тексте решения отмечается, что речь идет, в частности, о сокращении финансовых выплат Евросоюза Турции и прекращении переговоров по соглашению об авиасообщении, сообщает DW.

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"Провокации со стороны Турции для нас неприемлемы, и мы находимся на стороне Кипра", - заявил госминистр по европейским вопросам в МИД Германии Михаэль Рот (Michael Roth) в Брюсселе. Как отмечается, если Турция не изменит свое поведение, в ЕС могут прибегнуть и к другим штрафным мерам, в частности, к санкциям в отношении привлеченных к работам по бурению предприятий или отдельных лиц.

Напомним, причиной такого решения со стороны ЕС стали действия Турции, направленные на разведку залежей нефти и газа у побережья Кипра. Турция оккупирует северную часть острова с 1974 года и считает эти воды своей территорией. В то же время Евросоюз и в частности член ЕС Республика Кипр считают все воды вокруг острова кипрской территории. Участники саммита стран ЕС еще 20 мая пригрозили Анкаре санкциями в случае продолжения работ в кипрских водах.