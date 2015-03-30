Следователи допросили бывшую гражданскую супругу Немцова

Как дети убитого политика, так и Екатерина Одинцова написали ходатайства о признании их потерпевшими, передает Би-би-си. "Думаю, что к концу недели Жанна, Дина, Антон и Софья Немцовы будут признаны потерпевшими по уголовному делу", - заявил адвокат семьи погибшего оппозиционера Вадим Прохоров.

Читайте такжеРоссийские СМИ: свидетель смерти Немцова видел убийцу, не похожего на ДадаеваЗащитник подчеркнул, что ходатайства за несовершеннолетних детей писали их матери.

Екатерина Одинцова отказалась от комментариев после допроса.

Напомним, Борис Немцов был убит в Москве вечером 27 февраля. После его смерти стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины воюют российские солдаты.