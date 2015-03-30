В Италии во время строительства метро нашли часть древнеримских укреплений

Отрезок стены, в течение нескольких столетий считавшийся разрушенным, находится в непосредственной близости от кафедрального собора Рима — базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, передает РИА Новости со ссылкой на Corriere della Sera.

Грандиозное открытие представляет собой древнеримское укрепление высотой шесть-восемь метров с 11 арками и двумя башнями, на котором сохранились также следы средневековой живописи.

"Мы были очень взволнованы, когда под нашими ногами мы увидели первые арки", — приводит издание слова одного из ученых, участвующего в работах.

На данный момент перед специалистами открылась внешняя сторона стены, раскопки внутренней стороны еще только предстоит провести, отмечает издание.

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Стена Аврелиана была построена вокруг древнего Рима при императоре Аврелиане в 270-275 годах для защиты города от нападений варваров. Высота стены составляла 8 метров, толщина — 3,3 метра, а длина — почти 19 километров.

Mura aureliane является самым внушительным защитным сооружением древнего Рима, а общее число башен, которые располагались на расстоянии 30 метров друг от друга, превышало 380. Стены окружали все семь холмов Рима, а также Марсово поле и район Трастевере на правом берегу Тибра.

В течение веков укрепление неоднократно перестраивалось. До наших дней сохранилось около 12 километров стен, и сегодня все то, что находится внутри Mura aureliane, считается историческим центром Рима.

Ранее УНИАН сообщал, что археологи нашли развалины дворца последнего царя Древнего Рима.