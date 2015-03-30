Россия не имеет права вето на членство Украины в НАТО - Столтенберг

"Если кто-то захочет быть членом НАТО, это вопрос, который должен решаться 28 союзниками и страной, которая просит о членстве. Никто другой не имеет права вмешиваться или пытаться наложить вето. Это касается и России”, - заявил генеральный секретарь альянса в понедельник в Брюсселе в рамках заседания Комитета по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента. Как передает собственный корреспондент УНИАН, эти слова депутаты ЕП встретили аплодисментами.

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Столтенберг подчеркнул, что Россия "пытается восстановить какого-то рода зоны влияния, где они пытаются контролировать соседей”.

Причем он особенно подчеркнул, что каждая суверенная страна имеет право выбирать свой собственный путь, включая то, частью какого "плана механизма безопасности она хочет быть”.

"И мы должны уважать такие решения. Мы никогда не должны заставлять (вступать) в любого рода союзы или организации. Но если они хотят, тогда это вопрос между страной-заявителем и организацией”, - сказал Столтенберг.

Генсек напомнил о том, что Украина недавно объявила о начале процесса реформ с целью дальнейшего приобретения членства в НАТО. "Они сказали, что это займет определенное время, но дело в том, что мы сделаем оценку возможной заявке Украины таким же образом, как мы оцениваем другие заявки. Но к этому мы вернемся тогда, когда они пригласят”, - сообщил он.

Отвечая на вопрос относительно возможного конфликта между Россией и странами НАТО, Столтенберг заявил, что не видит непосредственной угрозы. ”Одна из причин, почему мы не видим непосредственных угроз заключается в том, что НАТО способно предоставить надежную оборону. Это является причиной, почему мы увеличиваем готовность наших сил и развиваем новые возможности. Это - успех НАТО”, - подчеркнул генсек альянса.

Ранее УНИАН сообщал, что НАТО считает Крым частью Украины.