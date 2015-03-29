Боевики-сунниты захватили стотысячный город Идлиб в Сирии

После города Ракка, захваченного в марте 2013 года "Исламским государством", Идлиб стал вторым провинциальным центром за четыре года конфликта, перешедшим под контроль повстанцев, сообщает российская служба BBC.

Наблюдатели говорят, что правительственные войска покинули город после четырех дней ожесточенных боев.

Захват города пока не подтвержден сирийским правительством.

Читайте такжеГенеральный секретарь ООН призвал положить конец терроризму на Ближнем ВостокеИдлиб расположен близко к стратегически важной трассе, соединяющей столицу страны Дамаск со вторым по величине городом Сирии Алеппо. Он также расположен близко к прибрежной провинции Латакия, которая считается оплотом президента Башара Асада.

Как уточняет Reuters, город захватили несколько исламистских суннитских групп, включая связанный с Аль-Каидой Нусра Фронт, однако оппозиционных "Исламскому государству".