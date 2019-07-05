В НАТО заявили о фундаментальных разногласиях с Россией по Украине

Члены Альянса вновь призвали Россию освободить украинских моряков.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что у НАТО и России есть фундаментальные разногласия по ситуации на Донбассе и захваченным Россией в плен 24 украинским морякам.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам второго в этом году заседания Совета НАТО-Россия.

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"Украина остается первой темой обсуждения. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, отсутствие прогресса в Минских соглашениях и напряженность в Азовском море и вокруг него", - сказал Столтенберг.

По его словам, "НАТО вновь призвали к освобождению украинских моряков и судов, захваченных Россией в ноябре прошлого года".

"По этим вопросам у НАТО и России остаются фундаментальные разногласия", - заявил генеральный секретарь Альянса.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии прямой связи между усилиями по урегулированию ситуации в Украине и попыткой заставить Россию возобновить соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.