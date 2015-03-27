Грибаускайте: если мы не защитим себя сами, то НАТО тоже этого не сделает

Об этом сказала президент Литвы Даля Грибаускайте в Каунасе на церемонии принятия присяги курсантами, сообщает Delfi. "Сегодня вопрос сохранения свободы вновь становится реальной проблемой и лишь усиливает наше чувство единства и желание служить Литве", - сказала она.

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По ее словам, страны Балтии должны быть готовы защитить себя, не ожидая помощи партнеров по НАТО.

"Учитывая геополитическое положение и обстановку на наших границах, страны Балтии должны быть готовы защищать себя сами, а уже потом просить о помощи других и ждать прибытия партнеров по НАТО", - отметила президент Литвы.

"Если мы, страны Балтии, не будем готовы обороняться самостоятельно, никто не придет, потому что мы не можем просить немца прийти защищать Литву или Латвию, если наши люди не готовы и не идут защищать свою страну. Таким образом, прежде всего нам следует выполнить "домашнюю работу", чтобы мы сами были готовы, и только тогда ждать партнеров", - подчеркнула Даля Грибаускайте.

Напомним, в этом году Литва на треть увеличила оборонный бюджет. Кроме того, литовский Сейм проголосовал за возвращение воинского призыва. Ранее Даля Грибаускайте заявляла, что угроза для стран Балтии со стороны России реальна и информационная война уже идет.