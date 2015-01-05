Литва передала Украине элементы вооружения – литовский министр обороны



Об этом сообщает Delfi.

”Это военные принадлежности, как красиво назвал президент Порошенко - элементы вооружений, то есть то, что нужно вооруженным силам Украины”, - сказал министр.

Рассказать об этой помощи подробнее он отказался.

”Мы поддерживаем Украину и готовы продолжать оказывать ей помощь”, - сказал Олекас.

В минувшее воскресенье президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Литва выполнила свое обещание относительно помощи вооружениями.

”То, что обещали наши партнеры из Литвы относительно вооружений, мы уже получили. Мы получили первую партию теплой одежды, сапог, оборудование из Канады, еще ожидаем два самолета. Еще получили партию из Польши, от других партнеров”, - сказал президент.

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В ноябре прошлого года Литва и Украина договорились сотрудничать в военно-технической сфере, это сотрудничество охватывает и поставки элементов вооружения, сказал тогда президент Украины Порошенко.

”Мы договорились о военно-техническом сотрудничестве, а конкретно - о поставках конкретных элементов вооружения вооруженным силам Украины. Я считаю, что это демонстрация конкретной помощи”, - сказал тогда украинский президент.