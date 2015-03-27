Генсек НАТО: заявления Путина - это очередной пример пропаганды

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Голосу Америки", передает "ЕвроПравда". "Это просто еще один пример пропаганды, которую Россия применяет во многих областях", - сказал Йенс Столтенберг.

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По его словам, действия НАТО лишь являются ответом на агрессивные действия России в Украине. "Мы делаем это с оборонной целью, полностью в соответствии со всеми нашими международными обязательствами", - сказал он.

Йенс Столтенберг также призвал Россию снизить напряженность, выполнять свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями, которые, по его словам, "лучшая основа для поиска мирного решения конфликта" в Украине.

Генеральный секретарь НАТО также выступил с критикой России за проведение военных учений, из-за которых возрастает напряженность во всей Европе. "Для нас важно избежать ситуаций, недоразумений, несчастных случаев, которые могут выйти из-под контроля. И большое количество учений не способствуют стабильности", - добавил Йенс Столтенберг.