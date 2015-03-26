Столтенберг: мы должны быть готовы к неожиданностям



Такое мнение он высказал в среду в Вашингтоне, выступая на открытии ежегодного семинара НАТО, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"В прошлом году аннексия Россией Крыма, ее агрессивные действия в Украине, подъем воинствующего экстремизма в Северной Африке и на Ближнем Востоке резко изменили нашу среду безопасности. Эти проблемы не исчезнут в ближайшее время. Следовательно, мы должны быть готовы к неожиданностям", - сказал он.

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Генсек НАТО также считает, что альянс должен быть готов "поддерживать свои усилия на долгие годы". "Сегодня мы не можем позволить себе роскошь выбирать между коллективной обороной и кризисным управлением. Впервые в истории НАТО мы должны сделать оба", - подчеркнул Столтенберг.