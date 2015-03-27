Могерини: военные действия - не решение кризиса в Йемене

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на Reuters.

"Я убеждена, что военные действия - не решение. В этот критический момент все региональные игроки должны действовать ответственно и конструктивно, чтобы в срочном порядке создать условия для возвращения к переговорам", - заяила Могерини.

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Напомним, в ночь на четверг Саудовская Аравия и ее региональные союзники начали военную операцию против шиитских повстанцев-хоуситов в Йемене, которые наступают на портовый город Аден.

Кризис в Йемене продолжается с августа 2014 года. В конце января шиитские мятежникихоуситы вынудили президента Абд Раббу Мансура Хади объявить об отставке. Впоследствии глава государства перебрался из столицы страны Саны в свой родной город Аден, где он собирает своих сторонников. Йеменская столица Сана остается под контролем хоуситов.