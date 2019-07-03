Лагард временно сложила с себя полномочия главы МВФ

Лагард приостанавливает исполнение обязанностей главы МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка.

Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка.

Об этом говорится в заявлении МВФ.

Читайте такжеГлава МВФ назвала главную угрозу для мировой экономики

"Для меня большая честь быть номинированной на пост президента ЕЦБ. В свете этого и по рекомендации Комитета по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ на период выдвижения кандидатов", - написала Лагард в Twitter.

Обязанности директора-распорядителя МВФ будет исполнять первый зам Лагард Дэвид Липтон.

Стоит напомнить, что МВФ Лагард возглавила в 2011 году, после отставки на фоне сексуального скандала Доминика Стросс-Кана.