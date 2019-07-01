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В Китае произошел взрыв на химзаводе

03:31, 01 июля 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Xinhua.

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В результате взрыва погибли два человека, еще как минимум девять человек получили ранения.

По данным местных органов реагирования на чрезвычайные ситуации, инцидент произошел в 18:00, когда рабочие попытались вытащить из резервуара своего коллегу, который во время чистки объекта оказался заблокированным внутри.

В процессе спасательной операции резервуар-хранилище взорвался, в результате чего погибли работник и один пожарный. При этом девять других спасателей получили ранения.

Местные власти ведут расследование обстоятельств взрыва.

Как сообщал УНИАН, 21 марта на заводе компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн произошел взрыв, в результате которого погибли 78 человек. Он был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3,0.

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Теги: #Китай#взрыв на химзаводе