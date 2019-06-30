Трамп заявил, что на саммите "Большой двадцатки" встречался "с президентами и диктаторами"
Во время саммита G20 в японской Осаке президент США Дональд Трамп провел ряд двусторонних встреч «с президентами, премьерами и диктаторами».
Об этом Трамп заявил 30 июня, выступая на американской военной базе Осан вЮжной Корее, пишет ТАСС.
Читайте такжеТрамп и Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной Корей
«Я провел много дней в Японии. Там я встретился почти с каждым лидером, я встретился с президентами, премьерами и диктаторами », - заявил Трамп, не уточнив, кого именно имеет в виду.
Как сообщал УНИАН, на саммите G20 президент США встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.