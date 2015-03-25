Financial Times: Цель дипломатической акробатики Путина

Об этом пишет Самуэль Чарап в своей статье, которая называется «Цель дипломатической акробатики Путина», опубликованной в британской газете Financial Times.

Яркий пример этого можно увидеть в документальном фильме, который в этом месяце показали на российском государственном телевидении: «Нашей конечной целью не был захват Крыма или какая-то аннексия», – сказал он. «Она заключалась в том, чтобы дать людям возможность выразить свое мнение, как они хотят жить... Поскольку мы не превысили максимально разрешенную численность войск на нашей базе в Крыму, мы ничего не нарушили».

Наряду с этим отрицанием и лоском «самоопределения» при аннексии Крыма, настойчивые утверждения Путина об отсутствии российских военных на востоке Украины стали главными элементами кремлевского сценария.

С помощью такой словесной акробатики Путин и его высокопоставленные чиновники уничтожили дипломатический авторитет, который у них был, подорвав доверие, необходимое для того, чтобы вести переговоры с другими лидерами. Кроме того, учитывая то, что их собеседники постоянно оспаривают основные факты, западные официальные лица почти не в состоянии дипломатическими методами решать срочные геополитические проблемы, такие, как военные действия Москвы в Украине.

Тем не менее, цель Путина не в том, чтобы обманывать своих коллег. Он знает, что западные лидеры получают информацию от своих разведслужб, у которых есть путники-шпионы и другие возможности, из-за чего практически невозможно незаметно отправлять танки в Украину. Так зачем же продолжать лгать?

Обычно объясняют это тем, что ему надо держать в неведении собственный народ. Хотя «возвращение» Крыма очень популярно, большинство россиян против войны с Украиной. Но одной внутренней политикой невозможно объяснить потоки лжи. Всего 2 % россиян за то, чтобы украинские правительственные войска возобновили контроль над территориями повстанцев. Под предлогом того, что он хочет предотвратить такое развитие событий, Путин может объяснить обществу, почему вмешательство в этот конфликт является оправданным – особенно когда уровень его популярности составляет 88%.

Более убедительное объяснение носит международный характер. На Западе часто осуждают Россию, называя ее ревизионистской державой, которая решительно настроена на то, чтобы разрушить послевоенный мировой порядок. Учитывая то, что Москва самым вопиющим образом нарушает основополагающие принципы международного права, а также свои двусторонние и многосторонние обязательства перед Украиной, эти утверждения не беспочвенны.

Но если бы Россия действительно была ревизионистской державой, ее лидеры не стали бы прибегать к все более изощренным способам для изображения своей страны как законопослушного государства. Вместо того чтобы проводить в Крыму нелепый и предвзятый референдум, Путин бы просто захватил полуостров без каких-либо процедур и объяснений. Вместо того чтобы отрицать российское вторжение на востоке Украины, Путин-ревизионист первым бы объявил, что его войска пересекли границу и продвигаются вперед. И он бы без колебаний признал то, что будет и дальше нарушать суверенитет соседней страны, пока считает, что это в интересах России.

Другими словами, как это ни парадоксально, вполне возможно, что Москва лжет о своих действиях в Украине не потому, что хочет разрушить международную систему, а потому что хочет сохранить ее. В конце концов, лицемерие – это дань уважения, которую порок отдает добродетели. Как правопреемница Советского Союза, Россия была одним из создателей этой системы. Она является постоянным членом центрального органа ООН, принимающего решения, – Совета безопасности, – имея право вето. Кремль считает, что во многом он ведет себя как Вашингтон, который изобретает умные правовые аргументы, чтобы, по его мнению, грубо нарушать правила, как это было, например, в случае с Ираком или, скажем, с признанием Косово. Многие в Кремле сказали бы, что великие державы могут и нарушают правила – но они обязаны прикрывать свои нарушения необходимой риторикой, чтобы их примеру не последовали другие.

Ничто из этого не указывает на то, что действия России законны и совершенно не опасны. Но, возможно, нам на Западе не стоит так сильно волноваться из-за всей этой лжи. Если бы Путин начал говорить правду, это могло бы быть гораздо хуже для мирового порядка.