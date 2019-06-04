The Atlantic: «Чернобыль» напоминает, как миру повезло с распадом СССР

Мир почти век жил под страхом глобального истребления из-за веры кучки сумасшедших в Кремле в устаревшие идеи, зародившиеся в кофейнях викторианской Европы.

Сериал «Чернобыль» от телеканала HBO – это не просто отличный фильм для телевидения, а еще и напоминание, что мир стал лучшим местом, чем когда-либо в истории. Кажется, это не интуитивная истина для людей, которые привыкли говорить, что мы живем в трудные времена, худшие времена или даже перед концом света.

Но после завершения показа «Чернобыль» должен послужить не просто напоминанием того, насколько миру повезло, что СССР больше нет, но и того, что люди привыкли принимать политические и технологические улучшения 21-го века, как должное, пишет The Atlantic.

Издание замечает, что очень важно не рассматривать «Чернобыль» сквозь призму текущей политики в США. Мол, она чем-то подобна ситуации в Советском Союзе в 1980-х годах. Хотя кое-кто уже это сделал. В частности, к таким сравнениям прибегли писатель Стивен Кинг и звезда Fox News Дон Бонджино. Они оба приняли невероятную для человечества катастрофу и окутали ею свои современные взгляды.

«Не возможно смотреть «Чернобыль» от HBO и не думать при этом о Дональде Трампе», - написал Кинг на Twitter.

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Бонджино ответил ему в духе речей «против голливудских элит». Он настаивал, что Чернобыль был «провалом социализма и абсолютной противоположностью дерегуляции и сокращению налогов, которые проводит Трамп». Автор сериала Крэйг Мазин в конце-концов сказал последнее слово.

В одной из сцен старший «аппаратчик» компартии молча сидел на встрече руководителей АЭС и местных чиновников, каждый из которых паниковал. Затем он встал и указал им на портрет Владимира Ленина на стене, чтобы напомнить, что «вождь» ими гордился бы. Даже несмотря на то, что реактор взорвался и грозил заразить радиацией все вокруг себя.

«Чернобыль был провалом людей, чья лояльность (или страх) к сломанной правящей партии затмила чувство достоинства и благоразумия. Вы тот старый человек. Просто поклоняетесь другому портрету», - ответил Мазин звезде Fox News.

Однако, катастрофа, которая отравила тысячу квадратных миль территории Украины, выросла из более широкой проблемы, чем обреченный культ личности Ленина. С самого начала СССР был под руководством в корне психопатического режима, который на протяжении поколений был не способен воспринимать реальность, обрабатывать информацию или смотреть за пределы своих мрачных и параноидальных взглядов. Чернобыль был шоком для глобальной системы по многим причинам. Но не в последнюю очередь потому, что он был ужасным напоминанием о том, какой бы была жизнь, если бы Кремль с его авторитарной полицейской системой бюрократов добился успеха и взял под контроль весь мир.

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Как и Чернобыль, триумф Ленина с большевиками и создание СССР за десятилетия до того был несчастным случаем, странным поворотом истории. Историк Дмитрий Волкогонов – советский генерал, которому когда-то система настолько доверяла, что позволили написать официальную биографию Иосифа Сталина – позже с горечью объявил, что Ленин и его товарищи были европейскими интеллектуалами, пришедшими к власти «после лет в изоляции и разработки схем для коммунистической революции». Когда они захватили государство, они сосредоточились на сохранении власти. Их режим появился случайно и на основе лжи. Поэтому очень быстро они сами начали верить в свою непогрешимость. Социализм и коммунизм были пустыми словами. Власть и выживание советской Компартии были первоочередными. Ни одна жизнь не имела значения.

Издание напоминает об эпизоде из сериала «Чернобыль», в котором профессор Валерий Легасов просит заместителя руководителя начальника КГБ отпустить его коллегу Ульяну Хомюк. Тот ответил, что не знает, о ком идет речь. Но когда Легасов сказал, что будет отвечать за нее, КГБшник согласился, что ученый отпустят. При этом последний, как оказалось, хорошо знал, о ком идет речь.

Этого разговора в действительности не было. Собственно, Ульяна Хомюк – полностью вымышленный персонаж. Однако, сцена разоблачает повседневную, но очень опасную черту советского режима. Все отвечали перед всеми. Любое проявление публичного неповиновения или неосторожный комментарий могли привести к суровым последствиям. Однако, в момент чрезвычайной опасности для миллионов граждан СССР и миллиардов людей по всему миру оказалось, что никто ни за что не ответственен. Каждый бюрократ и руководитель просто повторял мантру серой, авторитарной системы, которая их породила: «У меня есть работа. Я выполняю свою работу. Я выполняю свои задачи. И не делаю ничего плохого».

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В такой среде ложь – это политика. В первые часы после взрыва и пожара советские чиновники в горячке пытались сделать масштабную ядерную катастрофу государством тайной, надеясь, что им удастся скрыть огонь Чернобыля от американских спутников, а радиацию – от ближайших соседей.

Это была держава, которой руководили маразматические старцы, бросающие за решетку и расстреливали миллионы своих сограждан, а еще контролировали тысячи ядерных боеголовок, нацеленных против США и их союзников.

«Мы все жили под постоянной угрозой, что приверженность кучки параноиков идей, появившихся в кофейнях викторианской Европы, приведет к глобальному вымиранию. СССР больше нет. Россия теперь угрожает миру. Но Владимир Путин – мелкий бандит по сравнению с холодными и жестокими властителями, которые вырастили его», - говорится в статье.

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«Чернобыль» - это мрачный, но красивый портрет мертвой политической системы, которая заслужила более страшную смерть, чем она получила. Американцы и другие народы должны радоваться, что ее больше нет. Современным людям стоит быть благодарными не только за то, что им удалось избавиться не только реакторов в болотах близ Припяти, но и государства во главе с опасными людьми, которые на почти век похитили судьбы миллиардов людей.