HBO выпускает последнюю серию "Чернобыля": где снимали сериал и почему он не понравился самим ликвидаторам

В последнем эпизоде покажут суд над теми, кого обвинили в трагедии.

Американский телеканал HBO выпускает последнюю, 5-ю серию мини-сериала "Чернобыль", который бьет мировые рекорды популярности.

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Как сообщает ТСН, мини-сериал "Чернобыль", который показывает канал HBO, называют одним из самых рейтинговых. Сначала авторы планировали снимать о Чернобыле в Литве. Это было дешевле. Но отсутствие там реквизита заставило их приехать для некоторых сцен в Украину, рассказывает руководитель компании, которая помогала в съемках.

В Литве Вильнюс был Припятью, Каунас - Москвой, тамошняя Игналинская атомная станция - Чернобыльской. Украинские локации - это киевский Подол и центр, город Припять и Киевское море - дамбой в сериале эвакуировали людей.

Библиотеку Вернадского выдали за московскую библиотеку МГУ, где героиня ищет засекреченные документы. Но тут зрители нашли неточность - в кадре виден памятник Ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, установленный в 2011 году. Историческая коллизия как с бумажным стаканчиком в "Игре престолов".

"Слава Богу, не озвучили мою фамилию и имя. Я бы завтра пошел в суд", – говорит химик, ветеран ЧАЭС Валерий Репета, который находился во время взрыва реактора рядом, в машинном зале. Оказался под завалами, а когда выбрался, его госпитализировали в московскую больницу. Работой иностранных киношников, говорит, не доволен. Утверждает: авторы показали немало того, чего в действительности не было - людей на улицах Припяти во время взрыва в половине второго ночи, падение вертолета за несколько дней после аварии и ликвидаторов, постоянно с рюмкой в руках.

"Он основан на реальных событиях, тем не менее он художественный, об этом создатели сразу говорили, не стоит ожидать полной документалистики", – говорит исполнительный продюсер Radioaktivefilm Евгения Яцута, которая помогала авторам сериала в съемках.

После выхода четвертой серии украинский режиссер Павел Арье обвинил авторов сериала в краже монолога бабушки, которую принуждают к эвакуации. На обвинения в плагиате авторы в сети ответили: текстов не воровали, а перед съемками вдохновлялись произведением Светланы Алексиевич.

Сегодня на экраны выйдет последняя, пятая серия, с названием "Вечная память", в частности, о суде над теми, кого обвинили в трагедии.