СМИ: В Москве сгоняют учителей на празднование аннексии Крыма

Соответствующие письма с напоминанием о месте и времени события были разосланы вышестоящими организациями, так называемыми межрайонными советами директоров школ Москвы, пишет Новая газета.

Как пишет издание, письма рассылались адресно, не под копирку. В зависимости от размера школы, директоров просили подготовить и выслать списки своих делегаций (в известных редакции письмах речь шла о составе делегации в 10-30 человек). Формально учителей собирают для прохода на праздничный концерт на Васильевском спуске в Москве.

Читайте такжеВ Севастополе "праздновать" годовщину аннексии вышло около 1500 человекРанее и другие российские СМИ сообщали о том, что работников бюджетных организаций обязали выйти на аналогичные митинги 18 марта в регионах России. Так, в Архангельске работники культуры, как утверждает агентство Flashnord, получили рассылку со следующим текстом: «Обязательная квота для учреждений культуры — по 20 человек, для образовательных учреждений — по 50 человек».