В России загорелся десантный корабль (видео)

По словам очевидцев, корабль горит не в первый раз.

В российском порту Североморска загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Североморск... Большой десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко" пылает в порту", - написал он и опубликовал видео.

Пожар возник "на 206-м заводе", корабли стоят там в ожидании утилизации. По словам очевидцев, горит корабль не в первый раз. В воздух с судна поднимаются клубы густого черного дыма, пишет "Вечерний Мурманск".

Напомним, 26 апреля в российском Красноярске произошел пожар на "Красмаше" (входит в Роскосмос, - УНИАН.) — одном из крупнейших в России оборонных заводов. Он производит баллистические ракеты, ракетоносители и прочую технику для космоса.