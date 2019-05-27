Россия отправит своих военных в Конго

Москва расширяет свою военную хватку в Африке, надеясь, что это позволит ей бороться с санкциями, которыми ее наказали за войну с Украиной.

Россия отправит своих военных в Республику Конго для обеспечения технического обслуживания для военного оборудования, которое Москва ранее передала африканской стране. Такое объяснение дали в Кремле после того, как российская деятельность в Конго начала привлекать к себе внимание.

«Специалисты отправятся туда для помощи с обслуживанием военного оборудования, которое было передано Конго ранее», - цитирует слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Newsweek.

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В частности, он уточнил, что речь идет об обслуживании вертолетов и бронетехники. Однако, сколько именно россиян поедут в африканскую страну и что это будут за «специалисты» он рассказывать отказался. Издание напоминает, что Россия пытается расширить свое присутствие в Африке, подписав соглашения о военном сотрудничестве с около 20 странами на континенте включительно с Эфиопией, Нигерией и Зимбабве. Эксперты считают, что Москва таким образом пытается расширить свое глобальное присутствие, чтобы противостоять против санкций Запада, которые были введены после аннексии Крыма и начала российской войны против Украины. В прошлом году глава российского МИД Сергей Лавров устроил масштабный тур по Африке, посетив Анголу, Намибию, Мозамбик и Эфиопию.

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«Новое решение Москвы входит в ряд российских военных развертываний в Африке, поскольку она уже расширила свое военное сотрудничество с Центрально-Африканской Республикой, Суданом и Зимбабве. Россия принимает меры, чтобы усилить связи в сфере безопасности со странами за пределами Запада, чтобы укрепить свою оборонную промышленность, укрепить свои позиции на глобальной сцене и расширить рычаги влияния на США на фоне конфликта с Западом», - считают эксперты частной аналитическо-разведывательной компании Stratfor.

Также вероятно, что Москву интересуют ресурсы Конго, в частности железная руда, нефть и газ. Кроме того, страна граничит с Центрально-Африканской Республикой, где недавно были убиты журналисты из России. Они расследовали деятельность в Африке российских наемников из группы «Вагнер».