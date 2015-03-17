Süddeutsche Zeitung: Меркель продолжает свой курс

В статье Йошки Фишера под названием «Меркель продолжает свой курс», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, пишется о том, что в течение последних двух недель оба кризиса в Европе - в Украине и в Греции - продолжают обостряться. В обоих случаях Германия и ее канцлер Ангела Меркель пытаются разрешить конфликты дипломатическим путем. Это новая роль для Германии, роль, к которой она еще не привыкла.

Недавняя попытка остановить войну в Украине дипломатическими средствами, была еще менее успешной, чем первая в сентябре прошлого года. Соглашение в Минске де-факто признает, что Украина была разделена военным способом.

Путин показывает Европе только презрение

Где именно проходит разделительная линия в стране, остается неясным, поскольку президент России Владимир Путин еще может попытаться захватить стратегический морской порт Мариуполь на Черном море, что позволит Кремлю создать сухопутный мост между самой Россией и полуостровом Крым. Кроме того, захват Мариуполя может помочь завоевать юг Украины вместе с городом Одесса и расширить контроль России до Приднестровья, незаконного анклава России в Молдове.

Постоянным применением военной силы Путин добился главной цели российской политики: контроль над Восточной Украиной и постоянная дестабилизация страны в целом. Минск II только отражает реальную ситуацию на полях сражений Украины. Однако остается вопрос, не было бы мудрее, если бы переговоры вело единственное государство, которое Владимир Путин воспринимает всерьез, – США. Учитывая презрение, которое Путин демонстрирует Европе, рано или поздно это будет неизбежно.

Несмотря на все риски, важно, что Германия и Франция, по согласованию с ЕС и США, предприняли эту дипломатическую попытку разрядить конфликт. Хотя Минск II показал ограниченную власть Европы, но эта попытка также подтвердила, что сотрудничество между Францией и Германией необходимо, и то, насколько изменилась роль Германии в ЕС.

Канцлер Ангела Меркель разбирается с этими изменениями. Ее десять лет работы в правительстве характеризуют как новый немецкий «Бидермайер». Солнце сияло над Германией и ее экономикой, и Меркель считала своей первостепенной обязанностью не мешать благосостоянию граждан политикой. Но новая роль Германии в Европе кардинально нарушила нео-бидермайер Меркель. Она больше не определяет свою политику как путь «малых шагов», вместо этого, она воспринимает всерьез стратегические угрозы, и идет вперед.

Это относится также и к греческому кризису, в котором Меркель - вопреки своему имиджу в южной Европе - не поддержала представителей своей партии и своего правительства. На самом деле, похоже, что Меркель хорошо осознает неконтролируемые риски выхода Греции из еврозоны. Тем не менее, еще предстоит выяснить, сможет ли она проявить решительность и пересмотреть ошибочную политику жесткой экономии, которая ранее была предписана Греции.

Меркель и Олланд должны взять на себя инициативу

Без пересмотра с целью стимулирования роста, Европа останется угрожающе слабой, как внутренне, так и внешне. В связи с нападением России на Украину, это мрачный прогноз, поскольку внутренняя слабость и внешние угрозы связаны напрямую.

Греция показала, что еврокризис – это в меньшей степени кризис финансов, а в большей – кризис суверенитета. Недавним избранием партии «СИРИЗА», которая выступала против политики жесткой экономии, греческие избиратели восстали против осуществлявшегося извне контроля их страны «тройкой» (Европейская комиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд), или Германией, или кем-либо еще.

Европейский валютный союз не работает

Однако - если Греция будет спасена от банкротства, то только благодаря деньгам исключительно иностранных налогоплательщиков. И почти невозможно будет убедить налогоплательщиков Европы и их правительства, чтобы они и дальше предоставляли миллиарды евро без каких-либо надежных гарантий и необходимых реформ.

Конфликт из-за Греции показывает, что Европейский валютный союз не работает, потому что демократически легитимный суверенитет одной страны столкнулся с демократически легитимным суверенитетом другой. Государство и валютный союз плохо соотносятся. Но несложно заметить, что в случае «грексита», если на самом деле дойдет до такого шага, единственным геополитическим победителем станет Россия, а в Европе все будут в проигрыше.

В то время как геополитические риски в немецких дебатах почти не обсуждаются, они перевешивают внутренний политический риск, который заключается в том, чтобы убедить немецкую общественность в новой роли. Немцам нужно сказать: Греция останется в еврозоне, и сохранение этой еврозоны требует дальнейших шагов для интеграции, в том числе трансферов и реструктуризации долга, если будут созданы предназначенные для этого учреждения.

Такой шаг требует мужества, но альтернативы - продолжение кризиса в еврозоне или возвращении к системе национальных государств - гораздо менее привлекательны. (В Германии существует новая национальная консервативная партия, AFD, чьи лидеры объявили своей целью возврат к политике, которая была до 1914 года). Учитывая серьезные глобальные изменения и прямую военную угрозу Европе со стороны России Владимира Путина, эти альтернативы совершенно не подходят, и, по сравнению с ними, проблема Греции кажется незначительной.

Меркель и президент Франции Франсуа Олланд должны взять на себя инициативу и, наконец, прочно поставить на ноги еврозону. Германия должна немного открыть свой любимый кошелек, а Франция – немного пожертвовать своим ценным политическим суверенитетом. Альтернативой было бы сидеть сложа руки и смотреть, как националисты Европы становятся сильнее, в то время как проект европейской интеграции, несмотря на шесть десятилетий успеха, все больше приближается к пропасти.