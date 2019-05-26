В Литве проходит второй тур выборов президента

В первом туре соперников разделяло немногим менее процента.

В Литве сегодня начался второй тур выборов президента страны. На пост президента претендуют экс-министр финансов Ингрида Шимоните и литовский политик и экономист Гитанас Науседа.

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Как сообщает DW, избирательные участки в стране открылись в 07.00 по местному времении продолжат работу до 20.00.

Отмечается, что в первом туре, состоявшемся 12 мая, кандидатов разделяло немногим менее процента. Шимоните, являющаяся кандидатом от консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", набрала 31,31 процента голосов.

За Науседу, бывшего советника президента литовского SEB banka, проголосовали 30,94 процента избирателей.

Всего за пост президента Литвы боролись девять кандидатов. Глава государства избирается на 5 лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.

В воскресенье одновременно с президентскими в Литве проходят выборы в Европарламент - главный законодательный орган ЕС.