Трамп разрешил рассекретить любую информацию из доклада Мюллера

Президент США приказал американским спецслужбам быстро и полноценно сотрудничать с генпрокурором в расследовании "российского вмешательства".

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет генеральному прокурору страны Уильяму Барру обнародовать любую информацию из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Соответствующее заявление Трамп и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обнародовали в Twitter, передает ТСН.

Читайте такжеТрамп не захотел передать Конгрессу полную версию отчета Мюллера

Президент США приказал американским спецслужбам быстро и полноценно сотрудничать с генпрокурором в расследовании "российского вмешательства", говорится в документе.

Уильяму Барру предоставлено полное право рассекретить информацию, касающуюся расследования, согласно установленных стандартов обработки секретной информации.

"Сегодняшние действия помогут убедиться, что все американцы узнают правду о происходивших событиях и действиях, которые были предприняты во время последних президентских выборов, и восстановят доверие к нашим государственным учреждениям", – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в американские выборы.