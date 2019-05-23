Washington Post: Экс-Госсекретарь США рассказал, как Путин водил Трампа за нос

Первая встреча президентов должна была быть короткой, но российский автократ смог «раздуть» ее до больших двусторонних переговоров.

К первой встречи с тогда еще новым президентом США российский автократ Владимир Путин был лучше подготовлен, чем Дональд Трамп. Поэтому американский лидер был фактически поставлен в невыгодное положение во время первого разговора с ним в Германии.

Об этом Комитету Палаты представителей по иностранным делам рассказал бывший Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с членами ведомства, которая длилась семь часов. По его словам, как пишет Washington Post, американская сторона рассчитывала на короткую встречу, на которой бы Трамп и Путин просто обменялись любезностями. Но ситуация была раздута до глобальной двухчасовой сессии, на которой обсуждался ряд геополитических проблем. Детали показаний Тиллерсона изданию рассказал сотрудник Комитета.

Читайте такжеТрамп скрывал детали своей первой встречи с Путиным - WP

«Мы потратили много времени на разговор о том, как Путин использовал любую возможность, чтобы продвигать то, что он хотел. Было несоответствие в подготовке. И это привело к неравным условиям на переговорах», - пояснил собеседник Washington Post.

Тиллерсон нечасто говорит о президенте США после своего драматического увольнения в марте 2018 года. Однако, теперь он поговорил о своей работе с группой конгрессменов и других чиновников по запросу председателя Комитета республиканца Элиота Энджела. Трамп уже отреагировал на показания своего бывшего соратника, заявив, что он «был идеально подготовлен к встрече с Владимиром Путиным».

«Мы очень хорошо провели те встречи», - подчеркнул президент США.

Издание напоминает, что на саммите президентов США и России в Хельсинки с ними в комнате не было других членов администрации. Разговор длился один на один. Но на встрече в Гамбурге Тиллерсон присутствовал. Поэтому во время разговора с членами Комитета по иностранным делам он дал редкие данные о деталях первого контакта Трампа с Путиным. Эксперты сказали Washington Post, что неравенство в подготовке к разговору их не удивляет. Однако, это было достаточно рискованно, учитывая большой опыт и смекалку российского автократа.

Читайте также"Глуп, как камень": Трамп раскритиковал своего экс-госсекретаря Тиллерсона

«Путин очень хитрый соперник, который делает свое дело уже 20 лет. Встреча в Гамбурге теперь кажется похожей на воплощение его заветной мечты. Это была фривольная закулисная беседа с президентом США», - сказал эксперт Carnegie Endowment for International Peace Эндрю Вайсс.

В прошлом Трамп умалял значение подготовки, утверждая, что его инстинкты и способность чувствовать ситуацию гарантируют успешность встреч.

«Не думаю, что мне нужно очень готовиться. Все дело в подходе и в желании добиться выполнения вещей. Поэтому это не вопрос подготовки, дело в том, хотят ли люди изменений или нет. И я узнаю ответ на этот вопрос очень быстро», - говорил он перед встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Тиллерсон во время разговора с Комитетом сказал, что США во времена встречи в Гамбурге нужно было сделать больше для противостояния России на глобальной арене. Он отказался открыто критиковать президента США. Однако, на некоторые вопросы членов Комитета он просто не смог ответить. И, по словам источника Washington Post, это много о чем говорило.