Столтенберг объявил даты проведения декабрьского саммита НАТО в Лондоне

Следующий саммит лидеров государств и правительств стран-членов Альянса состоится 3-4 декабря этого года.

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг объявил, что следующий саммит НАТО состоится в Лондоне 3-4 декабря.

Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.

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"Я рад объявить, что следующий саммит лидеров стран-членов Альянса состоится 3-4 декабря 2019 года в Лондоне в честь 70-летия НАТО", - заявил Столтенберг.

Он сообщил, что еще 14 мая обсудил подготовку к этому мероприятию с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и поблагодарил Британию за согласие его провести.

Также Столтенберг напомнил, что в 1949 году Британия была одной из 12 стран - основателей НАТО, а в Лондоне размещалась первая штаб-квартира Альянса. Поэтому, по его мнению, именно в этом городе положено планировать лидерам государств и правительств стран-членов НАТО будущее организации.

"Вместе мы рассмотрим текущие и будущие проблемы в сфере безопасности", - сказал он и добавил, что речь пойдет и о том, каким образом НАТО будет продолжать действовать, чтобы "оставаться опорой стабильности в ближайшие годы".

Кроме того, Столтенберг заявляет, что рассчитывает на проведение успешного саммита.