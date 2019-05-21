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Мэй раскроет детали «новой сделки» по Brexit

17:22, 21 мая 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как отмечается, детали сделки станут известны после переговоров Мэй с британскими министрами. Об этом сообщает Sky News.

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Уточняется, что «новая сделка» касается обязательств по защите прав работников, а также защите окружающей среды и условий работы на границе с Ирландией.

Это уже четвертая попытка Мэй заключить устраивающую всех сделку по выходу Британии из ЕС.

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Теги: #Тереза Мэй#Brexit