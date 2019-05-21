Мэй раскроет детали «новой сделки» по Brexit
17:22, 21 мая 2019Мир
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Детали сделки станут известны после переговоров Мэй с британскими министрами.
Иллюстрация / REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается раскрыть детали «новой сделки» с ЕС относительно Brexit.
Как отмечается, детали сделки станут известны после переговоров Мэй с британскими министрами. Об этом сообщает Sky News.
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Уточняется, что «новая сделка» касается обязательств по защите прав работников, а также защите окружающей среды и условий работы на границе с Ирландией.
Это уже четвертая попытка Мэй заключить устраивающую всех сделку по выходу Британии из ЕС.
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