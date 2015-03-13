МИД России опровергло признание Путина в аннексии Крыма

Таким образом, российское внешнеполитическое ведомство фактически опровергает слова президента РФ Владимира Путина о том, что он лично дал команду подготовить и провести спецоперацию по аннексии полуострова, передает ТСН

"Ни в Будапештском меморандуме, ни в каком-либо ином документе Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения. Утрата Украиной территориальной целостности стала результатом сложных внутренних процессов, к которым Россия и ее обязательства по Будапештскому меморандуму отношения не имеют", - говорится в ответе официального представителя МИД России Александра Лукашевича на вопрос СМИ относительно ситуации вокруг Будапештского меморандума.

По мнению МИД РФ, Россия полностью выполняет свои обязательства по Будапештскому договору, в котором власть этой страны обязались воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины.

"И это положение полностью соблюдено. Ни накануне, ни в ходе принятия населением Крыма и Севастополя судьбоносных решений о статусе полуострова ни одного выстрела на его территории не прозвучало. Подавляющее большинство населения Крыма и Севастополя путем свободного волеизъявления реализовало право на самоопределение, и Крым вернулся в Россию", - говорит Лукашевич.

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Также в российском МИДЕ отрицают, что РФ вмешивается в конфликт на Донбассе.

"Авторы этих домыслов до сих пор не представили ни одного убедительного доказательства", - говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, премьер Украины Арсений Яценюк поручил отправить в Гаагу скандальный фильм об аннексии Крыма.