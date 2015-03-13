Ирландия отменяет смертную казнь за торговлю лошадьми вне Дублина

В числе подлежащих отмене - такие экзотические законы, как запрет под страхом смертной казни продавать лошадей за пределами большого Дублина.

Будет удален из свода законов также Акт Короны Ирландии от 1542 года, провозглашающий короля Англии королем Ирландии.

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Министр Ирландии по реформам госсектора Брендан Хоулин заявил, что согласно парламентскому законопроекту будет отозвано почти 6 тысяч устаревших нормативных актов, принятых до объединения с Великобританией.