Newsweek: В Чернобыле главная угроза для туристов – они сами

Легкомысленность посетителей зоны отчуждения чаще вредит их здоровью, чем радиация.

В Чернобыле процветает туристическая индустрия. В 2017 году не менее 60 тысяч человек посетили зону отчуждения в Украине, о чем свидетельствуют официальные правительственные данные. Туристы со всего мира бродят по зараженной зоне со счетчиками Гейгера, измеряя уровень радиации. Они покупают футболки и магниты на холодильник. Кое-кто даже платит дополнительные деньги, чтобы заночевать в Чернобыле.

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Но эта усиленная активность заставляет местных и историков волноваться насчет памяти о трагедии, которая считается худшей ядерной катастрофой в истории человечества, пишет Newsweek. Туристы, которые направляются в Чернобыльскую зону, могут передвигаться только под присмотром гидов. Нужно проходить через специальные пропускные пункты и проверять уровень радиации на пути обратно. Однако, туристам говорят, что во время поездки на место аварии они не будут подвергаться облучению, большему чем во время авиаперелета.

«Нас заверили, что там безопасно», - сказал Newsweek австралиец российского происхождения Алекс Шли, побывавший в Чернобыле, когда работал над проектом в Украине.

«Наш гид имел при себе счетчик Гейгера. Он демонстрировал нам показатели на каждой остановке. Поэтому я не переживал за свою безопасность. Ведь я понимал, что гиды и люди, которые там работают, в порядке», - пояснил он.

Американец из «Корпуса мира» Кайл Логан тоже ездил в Чернобыль и уверяет, что не чувствовал себя в опасности в зоне отчуждения. Потому что гиды, казалось, хорошо знают, как избежать радиационной угрозы. В машине во время поездки из Киева в зону отчуждения, туристам объясняли, какие уровни радиации бывают, а также как уберечься во время поездки.

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«На пути назад там были такие старые советские устройства. И нужно было положить свои руки на них, чтобы доказать, что ты не везешь радиоактивные материалы в качестве сувенира. Во время тура, в котором я принимал участие, нам говорили, что мы не должны ничего поднимать с земли», - рассказал американец.

Туристов также предупреждают, чтобы не одевали шорты или сандалии. На самом деле, чем больше одежды на теле, тем лучше. Юхо Микконен из Финляндии побывал в Украине в апреле. Во время поездки он нашел совет посетить Чернобыль на TripAdviser.

«Я нашел тур, когда вписал в поисковую систему TripAdviser: «Что делать в Украине». Когда я забронировал билеты, пришло электронное письмо, в котором перечислялись базовые советы относительно одежды, питания. Были точные инструкции относительно тура. Мы провели около 30 минут в автобусе, проходя инструктаж по радиационной безопасности. Нам рассказали о правилах и о том, как сидеть, как класть вещи на землю во время тура, поднимать вещи, о запрете незаконной перевозки и о запрете использования беспилотников», - рассказал финн.

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Вместе с тем, никакие оговорки о рисках не отбивают охоту туристов посещать Чернобыльскую зону. Некоторые туристы, в частности группы грубых мужчин из Великобритании, начали ездить в Чернобыль, чтобы устраивать там выпускные вечеринки. В прошлом году в зоне состоялась первая рейв-вечеринка. Свою роль также сыграла игра Stalker, в которой игроки убивают зомби в Чернобыльской зоне. Поэтому фанаты игры отправляются в Украину, чтобы побывать в местах, где они убивали виртуальных врагов.

Эксперт по вопросам ядерной войны Джули МакДовалл посетила Чернобыль в 2017 году и была опечалена тем, как много туристов мусорят в зоне отчуждения. А также новостями о том, как один из «сталкеров» попытался вылезть на заброшенный радар «Дуга», чтобы сделать фото, и погиб.

«Я ненавижу тупой и небрежный туризм, который развивается в Чернобыле. Это место ужасной катастрофы, а не какое-то место для селфи или костюмов супергероев», - сказала МакДовалл.

«Может это прозвучит высокомерно с моей стороны, но, кажется, в Чернобыле развивается мусорный туризм. И я говорю буквально. Гиды часто собирают мусор, который выбросили туристы и незаконные сталкеры. Они собирают все в черные пакеты. Но все это нельзя выбрасывать на обычную свалку. Этот мусор нельзя вывозить из зоны», - добавила она.