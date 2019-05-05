Субботняя акция "желтых жилетов" стала самой малочисленной с начала протестов

В Париже в трех различных манифестациях участвовали всего 1,5 тысячи человек.

Акция протестов "желтых жилетов", прошедшая в субботу в ряде городов Франции, стала самой малочисленной с начала протестов в ноябре 2018 года.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные полиции.

"По данным МВД страны, в шествиях участвовало порядка 18,9 тысячи манифестантов", - говорится в сообщении.

В Париже в трех различных манифестациях участвовали около 1,5 тысячи человек. Отмечается, что протесты прошли в спокойной обстановке.

На прошлой неделе, 27 апреля, по всей стране в акции участвовали порядка 23,6 тысячи демонстрантов.

Как сообщает УНИАН, акции протеста "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года каждую субботу. Изначально они были направлены против повышения цен на топливо и введения новых налогов, но позже их акцент сместился на недовольство действующей властью.

На фоне митингов во Франции власти страны ввели мораторий на повышение цен на топливо и увеличили размер минимальной заработной платы, пригрозив ужесточить наказание за несанкционированные акции.