Пентагон предупредил о наращивании Китаем числа военных баз за рубежом

Пекин продвигает "новую концепцию региональной безопасности", констатируют в Минобороны США.

Китай, по-видимому, будет наращивать число военных баз за рубежом, чтобы обеспечить безопасность таких своих глобальных проектов, как "Один пояс - один путь".

Такая оценка содержится в ежегодном докладе Пентагона Конгрессу США, посвященном проблеме военного развития КНР. Отчет объемом в 136 страниц опубликован американским оборонным ведомством в четверг, 2 мая. Об этом пишет DW.

"Китайские лидеры все активнее ищут возможности использовать свой растущий экономический, дипломатический и военный напор для обеспечения своего регионального превосходства и расширения международного влияния", - подчеркивается в документе.

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Как отмечают в Пентагоне, Пекин делает ставку на "новый тип взаимоотношений с ведущими державами". Так, свое взаимодействие с Вашингтоном КНР хочет выстраивать как "практически равный" игрок.

Кроме того, Китай продвигает "новую концепцию региональной безопасности" в "Индо-Тихоокеанском регионе", нацеленную на сотрудничество для защиты нацинтересов без формирования альянсов, указывается в докладе.

В Министерстве обороны США напоминают, что свою первую зарубежную военную базу КНР официально открыла в августе 2017 года в Джибути. В Китае ее характеризуют как "логистический объект" и утверждают, что она помогает Пекину осуществлять борьбу с пиратством у побережья Африканского Рога и выполнять миротворческие операции в рамках ООН.