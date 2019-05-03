В НАТО сменится главнокомандующий силами в Европе

Кертиса Скапаротти на этом посту сменит генерал США Тод Уолтерс.

В НАТО произойдет смена Верховного главнокомандующего силами в Европе. Об этом сообщается в пресс-службе объединенных вооруженных сил альянса в Европе.

Как отмечается, Кертиса Скапаротти на этом посту сменит генерал США Тод Уолтерс. Уточняется, что церемония передачи полномочий состоится в Бельгии.

Как сообщал УНИАН, ранее Рада согласовала проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве в 2020 году.