В НАТО сменится главнокомандующий силами в Европе
08:51, 03 мая 2019Мир
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Кертиса Скапаротти на этом посту сменит генерал США Тод Уолтерс.
Иллюстрация / REUTERS
В НАТО произойдет смена Верховного главнокомандующего силами в Европе. Об этом сообщается в пресс-службе объединенных вооруженных сил альянса в Европе.
Как отмечается, Кертиса Скапаротти на этом посту сменит генерал США Тод Уолтерс. Уточняется, что церемония передачи полномочий состоится в Бельгии.
Как сообщал УНИАН, ранее Рада согласовала проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве в 2020 году.
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