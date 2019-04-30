Atlantic Council: У Запада есть 10 направлений для работы с Украиной после выборов

Членство в ЕС и НАТО должно стать достижимой и четко оговоренной целью, которая оживит украинские реформы.

Через пять лет после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, причины, по которым Россия была обложена санкциями, не исчезли. Крым до сих пор под оккупацией. Война до сих пор уничтожает восточные украинские районы.

Тем временем, Украина провела президентские выборы и готовится к парламентским, запланированным на осень. Не зависимо от результата, украинские события важны и будут иметь серьезные последствия. Нестабильность в Украине, которая стала стратегической целью России, дестабилизирует всю Европу. Существует риск усиления миграции, перебоев в торговле и оживления кибератак.

Однако, существует по меньшей мере 10 ключевых принципов и политических приоритетов для правительств Запада в их сотрудничестве с Украиной после избирательного цикла 2019 года. Об этом пишет Atlantic Council, ссылаясь на отчет Chatham House.

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Во-первых, нужно продемонстрировать безусловную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Правительства стран Запада должны подтвердить свой месседж о том, что украинские границы не могут быть предметом для обсуждений. Это не просто продемонстрирует солидарность Киеву, а и освежит западные красные линии, призванные не допустить дальнейшее российское продвижение.

Во-вторых, Западу нужно более тонко подойти к выдвижению условий. До этого времени финансовая поддержка была остро сосредоточенной на фискальной дисциплинированности Киева. В результате, украинское население пострадало. Поэтому западным донорам нужно признать их жертвы и использовать "больше пряников и меньше хлыстов". Они также должны быть готовы предложить больше, если Украина продемонстрирует успешные финансовые реформы.

Правительствам Запада и международным финансовым учреждениям необходимо ужесточить условия за счет повышения детализации своих требований. При этом не нужно сосредотачиваться на быстрых победах. Более детализированная обусловленность - это ключ к сохранению реформаторских достижений, которые произошли после Евромайдана, таких как укрепление и независимость Нацбанка, очищение банковского сектора и улучшение прозрачности "Нафтогаза".

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Западные правительства могут рассмотреть "ядерную опцию" отмены поддержки, если достижения реформ будут отменены. МВФ и новое политическое руководство Украины должны как можно быстрее договориться о расширении нынешней программы помощи на 3,9 миллиарда долларов. Это особенно важно ввиду того, что Украину в ближайшие три года ожидает пик выплат по внешним долгам.

В-третьих, нужно хранить Западный фронт и возобновлять действие санкций против России до тех пор, пока Кремль не изменит свое поведение. Поддержание давления в течение последних пяти лет было серьезным достижением. Страхи, что лояльные к Кремлю страны ЕС или администрация Дональда Трампа в США наложат вето на продление санкций, не оправдались. Однако, разрушительный потенциал непокорных стран ЕС не стоит недооценивать. Продолжение давления на Кремль требует единства. Учитывая это, страны Евросоюза должны понимать, насколько раскол может ослабить способность Запада поддерживать объединенный фронт.

Четвертый принцип - увеличение многосторонних усилий по борьбе против российской пропаганды. ЕС запустил подразделение East StratCom Taskforce для борьбы с ложью России в 2015 году. Перед выборами Европарламента, которые пройдут в мае 2019-го, Брюссель увеличил финансирование подразделения с 1,9 миллионов до 5 миллионов евро. Но это почти ничего в сравнении с тем, что Кремль тратит на дезинформацию. По некоторым подсчетам, бюджет российской лжи составляет свыше миллиарда евро. Украина на линии фронта информационной войны. Правительства Запада должны запустить многочисленные многосторонние платформы для опровержения российской пропаганды.

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Пятый принцип - усилить оборонное сотрудничество включительно с передачей оборонной помощи Украине по примеру американских поставок противотанковых ракет Javelin. Другие страны Запада тоже должны рассмотреть возможность отправить летальное оборонительное вооружение украинской армии. Поддержка обороноспособности Киева лучше сдерживает агрессивную Москву, чем санкции.

НАТО стоит рассмотреть открытие Программы расширенных возможностей для Украины вроде тех, которыми сейчас пользуются Швеция, Финляндия и Грузия. Российская атака в Азовском море продемонстрировала, что Украине нужно укреплять побережье. В то же время, оккупация Крыма позволяет Кремлю незаконно расширять морские границы для захвата залежей нефти и газа в пределах украинской исключительной экономической зоны. Несмотря на все это, НАТО нужно рассмотреть расширение присутствия в Черном море.

Шестой принцип: Западу нужно четко очертить перспективу членства Украины в НАТО и Евросоюзе. И первое, и второе должно быть достижимым и на столе. Это станет наиболее мощным стимулом для Киева в проведении реформ. Если Украина продемонстрирует серьезный прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, можно начать обсуждение новых реформ, нацеленных на углубление интеграции. Политики должны рассмотреть возможность предложить Украине такие же отношения, которые будут установлены с Великобританией после Brexit.

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Седьмой подход: Западу нужно позаботиться, чтобы украинская судебная реформа не провалилась. Если Киев не сможет восстановить доверие к судам через обновление судейского корпуса, эту роль можно отдать специальному органу, сформированному из международных профессионалов в сфере юстиции. Это может быть чем-то подобным на "Финансовый центральный суд Астаны", запущенный в прошлом году в Казахстане. В этом контексте Запад должен признать свое неправильное понимание масштаба изменений, которые он требовал от Украины. Нужно принять тот факт, что хоть Антикоррупционный суд и укрепит ответственность в стране, он - не "серебряная пуля". Реформирование Генеральной прокуратуры тоже будет проблематичным. В этом случае Украину нужно поддержать в начале работы с нуля.

Восьмой принцип: нужно поддержать избирательную реформу в Украине. Нынешняя смешанная система открывает возможности для злоупотребления властью и коррупции. Избирательная система, основанная на пропорциональности и с открытыми партийными списками, была бы шагом в правильном направлении.

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Девятый принцип говорит о том, что Западу нужно поддерживать экономику, СМИ и гражданское общество. Если справедливость будет восстановлена, а условия будут выполняться, Запад должен подумать об увеличении бюджетной поддержки, чтобы помочь Украине лучше сбалансировать свои расходы и поддерживать длительный процесс реформ. Так западное влияние на реформаторский процесс тоже возрастет. Также многое нужно сделать для диверсификации собственности в сфере СМИ, в частности, важно обратить внимание на телевидение. Независимые качественные издания и журналистские проекты нужно поддерживать как альтернативу нынешнему информационному ландшафту, подконтрольному политикам и олигархам. Международные доноры и правительства Запада должны усилить свою поддержку местных и региональных неправительственных организаций. Нужно сфокусироваться на развитии человеческого капитала и инвестировании в молодые поколения.

И десятый принцип: ЕС нужно относиться к Украине как к члену европейской семьи, а не как к дальнему родственнику. Великобритании пора подумать над либерализацией визового режима с Украиной, как это сделали страны Шенгенской зоны. Во времена, когда российское государство демонстрирует несостоятельность "перезапустить" себя, политики на Западе должны четко очертить концепцию тех путей, которыми движутся Украина и Россия, а также концепцию отношений с каждой из них. Другими словами, поддержка Украины сейчас важнее, чем хорошие отношения с Россией в ее нынешнем состоянии.