Великобритания может выйти из ЕС еще до выборов в Европарламент - Мэй

Вчера 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку для Brexit до 31 октября.

Великобритания может выйти из Европейского Союза еще до выборов в Европарламент, намеченных на конец мая 2019 года.

Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила после того, как стало известно о достигнутой между Брюсселем и Лондоном договоренность об отсрочке Brexit, сообщает Deutsche Welle.

Отсрочка до 31 октября позволит довести до конца начавшийся процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС, заявила Мэй.

"Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", - сообщила глава британского правительства.

"В течение этого времени порядок действий будет всецело определять Соединенное Королевство", - заявил, в свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск.

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По его словам, Лондон еще может ратифицировать согласованный с ЕС договор, и тогда отсрочка будет отменена. Но у Великобритании останется возможность "переосмыслить всю стратегию Brexit и отказаться от идеи выхода из Евросоюза, благодаря отсрочке она получила время для поиска "лучшего решения", заявил Туск.

Ранее 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку для Brexit до 31 октября.

Мэй приняла это предложение.

В июне Евросоюз проверит, прилагает ли Великобритания все необходимые усилия для Brexit.

Очередные выборы депутатов Европарламента пройдут с 23 по 26 мая.

Как сообщал УНИАН, датой, когда Великобритания должна была прекратить членство в Евросоюзе, было определено 12 апреля.