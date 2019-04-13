Основатель WikiLeaks Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Бельмарш

Ранее тюрьму Белмарш называли «британской Гуантанамо».

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш на юго-востоке Лондона.

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Как сообщает Bloomberg, друг Ассанжа рассказал, что основателя WikiLeaks отправили туда после рассмотрения дела в суде, передает kommersant.

Отмечается, что ранее тюрьму Белмарш называли «британской Гуантанамо». В ней содержались самые опасные преступники, в числе которых, подозреваемые в терроризме. Сейчас в Белмарше находятся как преступники с низким уровнем риска, так и считающиеся в Великобритании наиболее опасными. Также в тюрьме есть небольшое число заключенных, которые требуют особых мер управления из-за публичности, уточняет агентство.

Некоторые заключенные содержатся в специальном блоке, в котором, как указано в прошлогоднем отчете инспекторов тюрьмы, условия содержания «чрезвычайно клаустрофобные». В каком блоке содержится Джулиан Ассанж, агентство не сообщило. Его адвокаты оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Представители Министерства юстиции и прокуратуры отказались от комментариев.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля полицейские задержали Джулиана Ассанжа в Лондоне после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. Ассанж скрывался в посольстве Эквадора с августа 2012 года. В убежище ему отказали из-за «неоднократных нарушений международных конвенций и протокола», пояснил эквадорский президент Ленин Морено.