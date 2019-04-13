Британские депутаты просят выдать Ассанжа Швеции

Напомним, Ассанжа задержали в посольстве Эквадора в Лондоне.

Британские парламентарии обратились к главе МВД страны Саджид Джавида с призывом экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию.

Об этом сообщила депутат от оппозиционной Лейбористской партии Стелла Кризи на своей странице в Twitter.

«Сегодня вечером [12 апреля] более 70 парламентариев выступают в поддержку жертв сексуального насилия и призывают как министра внутренних дел, так и теневого министра внутренних дел занять активную позицию и гарантировать, что Джулиан Ассанж встретится со шведскими властями и будет экстрадирован в эту страну, если они потребуют», — отметила она.

Tonight over 70 parliamentarians stand with victims of sexual violence, and are calling on both the Home Secretary and the shadow Home Sec to urge them both to be champions of action to ensure Julian Assange faces Swedish authorities and is extradited there if they so request: pic.twitter.com/uaJMM984Cc — stellacreasy (@stellacreasy) April 12, 2019

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в 2010 году обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции. Скандинавская страна выдала ордер на его арест, но Ассанж попросил убежища на территории посольства Эквадора в Лондоне. С 2012 года он находился в посольстве, где получил политическое убежище.

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11 апреля Эквадор лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа дипломатического убежища. Его арестовала британская полиция. Его адвокат заявил о том, что Джулиан Ассанж может предстать перед судом в Британии в течение 24 часов, ему могут назначить максимум 12 месяцев тюрьмы.

Ассанжа задержали в посольстве Эквадора в Лондоне, где он провел почти семь лет, по запросу США. Об этом заявил представитель Скотленд-Ярда. В полиции не назвали дело, по которому был выдан ордер на арест, но отметили, что британский суд рассмотрит просьбу США об экстрадиции Ассанжа.