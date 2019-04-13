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Британские депутаты просят выдать Ассанжа Швеции

16:33, 13 апреля 2019
Мир
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Джулиан Ассанж / фото REUTERS

Британские парламентарии обратились к главе МВД страны Саджид Джавида с призывом экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию.

Об этом сообщила депутат от оппозиционной Лейбористской партии Стелла Кризи на своей странице в Twitter.

«Сегодня вечером [12 апреля] более 70 парламентариев выступают в поддержку жертв сексуального насилия и призывают как министра внутренних дел, так и теневого министра внутренних дел занять активную позицию и гарантировать, что Джулиан Ассанж встретится со шведскими властями и будет экстрадирован в эту страну, если они потребуют», — отметила она.

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в 2010 году обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции. Скандинавская страна выдала ордер на его арест, но Ассанж попросил убежища на территории посольства Эквадора в Лондоне. С 2012 года он находился в посольстве, где получил политическое убежище.

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11 апреля Эквадор лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа дипломатического убежища. Его арестовала британская полиция. Его адвокат заявил о том, что Джулиан Ассанж может предстать перед судом в Британии в течение 24 часов, ему могут назначить максимум 12 месяцев тюрьмы.

Ассанжа задержали в посольстве Эквадора в Лондоне, где он провел почти семь лет, по запросу США. Об этом заявил представитель Скотленд-Ярда. В полиции не назвали дело, по которому был выдан ордер на арест, но отметили, что британский суд рассмотрит просьбу США об экстрадиции Ассанжа.

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Теги: #Wikileaks#Ассанж