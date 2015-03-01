Сразу два вулкана проснулись на Камчатке
Вулканы на Камчатке - Шивелуч и Ключевской - выбросили столбы пепла на высоту 4 и 7 км соответственно.
Об этом сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает ТАСС.
"Облако пепла от вулкана Ключевской протянулось на 60 км в северном и северо-восточном направлении. Шлейф от Шивелуча протянулся на 55 км также в северном и северо- восточном направлениях", - сказал собеседник.
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При этом он добавил, что Шивелуч выбросил в воскресенье еще один столб пепла, его высота составила около 6 км над уровнем моря. Шлейф развеялся на запад. Накануне также был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 9 км над уровнем моря. Шлейф развеялся над Тихим океаном.
Выпадения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района, на территории которого расположены оба гиганта, не зафиксировано. Шивелучу и Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности.