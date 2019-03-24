Немецкие бизнесмены решили пожертвовать миллионы после исследования деятельности фирмы в годы нацизма

Состояние семьи оценивается в 33 миллиарда евро. Холдингу Jab Holding принадлежат доли в таких торговых марках как "Clearasil", "Calgon", кофе "Jacobs", "Wella" и "Max Factor".

Представители одной из богатейших семей в Германии Райман собираются пожертвовать 10 миллионов евро одной из организаций, работающей над преодолением последствий преступлений нацистского режима, после того, как они наняли историка, чтобы он исследовал деятельность семейной фирмы в годы нацизма.

Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщает издание Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle.

Решение было принято после того, как приглашенный провести исследование истории фирмы профессор Пауль Эркер рассказал членам семьи Райман о том, как работала фирма в годы нацизма.

Читайте такжеВятрович ответил на обвинения Следкома РФ в нацизме

"После рассказа профессора Эркера у нас не было слов. Нам стало стыдно, мы сидели белые как мел. Тут нечего приукрашивать. Эти преступления отвратительны", - заявил присутствовавший на встрече один из руководителей принадлежащего семье холдинга JAB Holding Петер Харф.

Члены семьи Райман еще в 1931 году, до прихода Гитлера к власти, пожертвовали крупную сумму нацистам.

"Мы чисто арийское семейное предприятие с более чем столетней историей. Его владельцы - убежденные приверженцы расовой теории", - написал в 1937 году один из членов семьи Райман Генриху Гиммлеру.

На принадлежащих семье заводах использовали труд французских военнопленных и ост-арбайтеров, в отношении этих групп совершались тяжкие преступления. Война принесла семье Райман процветание - на военных заказах было заработано немало денег.

"Мы чувствуем облегчение, что правда вышла наружу", - прокомментировали информацию представители семьи.

Состояние семьи оценивается в 33 миллиарда евро. Холдингу Jab Holding принадлежат доли в таких торговых марках как "Clearasil", "Calgon", кофе "Jacobs", "Wella" и "Max Factor".

Отвечая на вопрос, почему Райманы занялась историей своей фирмы только спустя 70 лет после совершенных преступлений, был получен ответ, что в годы нацистского режима их компания была небольшим предприятием, работавшим под другим именем.